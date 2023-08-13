“النيابة العامة”: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المتسللين

أعادت النيابة العامة التأكيد على ‏حظر تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له، مؤكدة أن هذه الجرائم موجبة للتوقيف، ومخلّة بالشرف والأمانة.

وقالت النيابة العامة في تغرية عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كل من سهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط".

يحظر تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له، وتعد هذه الجرائم موجبة للتوقيف، ومخلّة بالشرف والأمانة. pic.twitter.com/o5MllYsoH1 — النيابة العامة (@bip_ksa) August 13, 2023

وأضافت أنه "حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم فيعاقب بغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال"، إضافة إلى نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.

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