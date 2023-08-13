المهر “فودي بانيه” يتأهل لكأس الملك فيصل للجياد العربية الأصيلة بالطائف

تأهل المهر "فودي بانيه"، العائد لعذبة للسباقات، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، للمشاركة في كأس الملك فيصل المخصص للجياد العربية الأصيلة.

وجاء التأهل بعد فوز المهر بالشوط الخامس ضمن الحفل 30 لموسم سباقات الطائف 2023، الذي أقامه نادي سباقات الخيل بميدان الملك خالد بالحوية في الطائف.

🎤صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز مالك إسطبلات عذبه للسباقات عن فوز الجواد "فودي بانيه" في #موسم_سباقات_الطائف 📸 HRHP Abdulaziz bin Ahmad bin 🎤

Abdulaziz, owner of Athbah Racing, on unbeaten FOO DE PINE’s victory at #taifseason 📸 pic.twitter.com/XrnMdWoYmY — مربط عذبه (@Athbah_Stud) August 13, 2023

وهو الانتصار الثاني للمهر من ثاني مشاركة له في سجله السباقي، ليكسر بذلك زمن الأمهار لعمر 3 سنوات بزمن "1:53.25" دقيقة لمسافة الميل.

ويتأهل المهر للمنافسة في شوط كأس الملك فيصل المخصص للجياد العربية الأصيلة عمر 3 سنوات الذي سيقام بتاريخ 2 سبتمر القادم بميدان الملك خالد بالحوية في الطائف.