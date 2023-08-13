تنفيذ 2013 جولة رقابية من وزارة الصناعة على المواقع التعدينية خلال شهر يوليو

تبذل وزارة الصناعة جهودا كبيرة في مجال التعدين من أجل زيادة الاستثمارات في هذا المجال وتعظيم الموارد وزيادة القيمة المضافة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأضاف الجراح أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 29 عقوبة، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 19 عقوبة، ثم منطقة الجوف بـ 11 عقوبة، وسجلت منطقة الرياض 9 عقوبات، و 8 عقوبات لمنطقة عسير ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 7 عقوبات، ومنطقة القصيم بـ 6 عقوبات، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 5 عقوبات، بينما سجلت منطقة جازان 4 عقوبات، وسجلت منطقة حائل عقوبتين، وعقوبة واحدة لمنطقة نجران.

جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية

ونفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية، 2013 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي، وأصدرت 101 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها: (49) عقوبة عدم التزام بشروط الرخصة، و(26) عقوبة عمل خارج حدود الرخصة، و(24) عقوبة عمل برخصة منتهية، وعقوبتان للعمل دون رخصة.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات .

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