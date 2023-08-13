كاسترو يخطط لإراحة الأساسيين في مباراة الاتفاق

يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، سيدفع بعدد من اللاعبين البدلاء والاحتياطيين في مباراة الاتفاق المقرر إقامتها غدًا الإثنين في افتتاحية الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وتوج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) 2023 والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

النصر فاز على غريمه الهلال في المباراة النهائية التي لُعبت مساء أمس السبت بمدينة الطائف، بنتيجة 2-1، حيث تكفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل هدفي الفريق الأصفر.

ويواجه النصر نظيره الاتفاق غدًا الإثنين على ستاد الأمير محمد بن فهد في الجولة الأولى من الدوري السعودي، حيث رفضت رابطة المسابقة تأجيل المباراة لموعد آخر.

وذكرت صحيفة "الرياضية" اليوم الأحد أن كاسترو قرر عدم تنظيم معسكر لمباراة فريقه أمام الاتفاق، وأبلغ المدرب الجهاز الإداري بإحضار اللاعبين اليوم في أحد فنادق الرياض، قبيل التوجه إلى المطار من أجل تناول وجبة الغداء معًا ثم الاجتماع مع اللاعبين واعتماد القائمة والخطة التي ينوي انتهاجها في مواجهة الفريق الشرقي.

وأوضحت الصحيفة أن كاسترو قرر عدم إقامة معسكر كي يمنح اللاعبين الوقت الكافي للبقاء مع عوائلهم، خصوصًا أنهم افتقدوهم طوال 42 يومًا.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي ينوي إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين والزج بالبدلاء الفترة الماضية في التشكيل الأساسي أمام الاتفاق، بهدف إراحة الأساسيين.

وفي ذات السياق، كانت صحيفة "الرياضية" أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن كريستيانو رونالدو تعرض لكدمة خلال مباراة الهلال، وبالتالي سيغيب عن لقاء الاتفاق.