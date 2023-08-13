التعادل السابع على التوالي.. ليفربول وتشيلسي يقتسمان نقاط قمة الدوري الإنجليزي

واصل تشيلسي وليفربول سلسلة تعادلاتهما، بعدما انتهت مباراتهما التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" مساء اليوم الأحد بالتعادل بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وهذا هو التعادل السابع على التوالي في مباريات تشيلسي وليفربول في كل البطولات، منها 5 مباريات في الدوري، وواحدة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخرى في كأس الرابطة الإنجليزية.

لكن في المقابل تمكن الفريقان من كسر سلسلة التعادلات السلبية، إذ انتهت المباريات الأربع الماضية بينهما في كل البطولات بنتيجة 0-0.

وحصل كل من الفريقين على نقطة واحدة، في انتظار موقفيهما مع نهاية مباريات الجولة الافتتاحية.

تقدم ليفربول أولًا عن طريق لويس دياز في الدقيقة 18 بعد تمريرة بينية رائعة من المصري محمد صلاح.

لكن أليكس ديساسي أدرك التعادل في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وألغي هدف لكل من الفريقين في الشوط الأول، فليفربول كان قريبًا من تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 31 لكن الحكم ألغى الهدف، فيما ألغي هدف بين تشيلويل لتشيلسي في الدقيقة 40.

وفشل محمد صلاح في التسجيل خلال المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ انضمامه إلى ليفربول، إذ اعتاد اللاعب المصري على التسجيل في أول مباراة في المواسم الست الماضية.

وبينما شهد الشوط الأول هدفين وآخرين ملغيين، لم يشهد الشوط الثاني أي أهداف.