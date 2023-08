صلاح يخرج غاضبًا من مباراة تشيلسي بعد توقف سلسلته

خرج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مستبدلًا من مباراة تشيلسي، وملامح الغضب على وجهه، بعد توقف سلسلة أهدافه في المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتعادل تشيلسي وليفربول بنتيجة 1-1 على ملعب "ستامفورد بريدج" مساء اليوم الأحد في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

وهذا هو التعادل السابع على التوالي بين الفريقين في كل البطولات.

وبدأ محمد صلاح مباراة تشيلسي ضمن التشكيل الأساسي لليفربول، لكنه خرج مستبدلًا عند الدقيقة 77 لحساب الشاب هيرفي إليوت.

وارتمست ملامح الغضب على وجه محمد صلاح وهو يخرج من الملعب، ما أثار الجدل.

Mo Salah is not happy to have been substituted!

The Egyptian King will not continue his goalscoring record on opening day. #beINPL #CHELIV 🔵🔴 pic.twitter.com/wT1NM5Lnct

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 13, 2023