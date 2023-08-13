صلاح يخرج غاضبًا من مباراة تشيلسي بعد توقف سلسلته

خرج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مستبدلًا من مباراة تشيلسي، وملامح الغضب على وجهه، بعد توقف سلسلة أهدافه في المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتعادل تشيلسي وليفربول بنتيجة 1-1 على ملعب "ستامفورد بريدج" مساء اليوم الأحد في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

وهذا هو التعادل السابع على التوالي بين الفريقين في كل البطولات.

وبدأ محمد صلاح مباراة تشيلسي ضمن التشكيل الأساسي لليفربول، لكنه خرج مستبدلًا عند الدقيقة 77 لحساب الشاب هيرفي إليوت.

وارتمست ملامح الغضب على وجه محمد صلاح وهو يخرج من الملعب، ما أثار الجدل.

Mo Salah is not happy to have been substituted! The Egyptian King will not continue his goalscoring record on opening day. #beINPL #CHELIV 🔵🔴 pic.twitter.com/wT1NM5Lnct — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 13, 2023

وصنع محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 18 عندما مرر كرة بينية رائعة للويس دياز.

كما هز محمد صلاح الشباك بنفسه عند الدقيقة 31، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد.

لماذا خرج صلاح غاضبًا؟

خروج محمد صلاح غاضبًا من الملعب ربما يرجع كونه لم يسجل أهدافًا في مباراة الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ انضمامه إلى ليفربول.

وأحرز صلاح أهدافًا في 6 مباريات افتتاحية متتالية، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي.

ويملك محمد صلاح الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع الثلاثي واين روني، وفرانك لامبارد، وألان شيرر.

وكان صلاح يحتاج لتسجيل هدف اليوم من أجل الانفراد بالرقم القياسي.