دوري “يلو” ينطلق الإثنين بإقامة مباراتين

ينطلق غدًا الإثنين الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى للمحترفين (دوري يلو) بمشاركة 18 فريقًا يتنافسون على حجز 3 مقاعد مؤهلة إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

ويشهد الموسم الجديد صعود 5 أندية من دوري الدرجة الثانية، هي: الترجي، البكيرية، النجمة، الصفا، الجندل، علمًا بأن أندية نجران والساحل والشعلة كانت قد غادرت دوري الأولى الموسم الماضي وهبطت إلى دوري الدرجة الثانية.

وكان فريقا العدالة والباطن هبطا من دوري المحترفين إلى دوري الأولى في مقابل صعود الرباعي: الأهلي، الحزم، الأخدود، والرياض.

ويبدأ فريق العروبة في افتتاح منافسات الجولة الأولى عندما يستضيف نظيرَه الترجي على ملعب نادي العروبة في الجوف.

وفي المباراة الثانية يحل الخلود ضيفاً على الجبلين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

وتستكمل لقاءات الجولة بعد غدٍ الثلاثاء بلقاء يجمع الفيصلي بضيفه الجندل في مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، في حين يستضيف النجمة نظيرَه القيصومة على ملعب إدارة التعليم في عنيزة.

الميول الرياضي يختلف .. بس #دوري_يلو محد يختلف عليه pic.twitter.com/P0pHOfdhTL — Yelo | يلو (@YeloDrive) August 13, 2023

وتختتم لقاءات اليوم الثاني من الجولة الأولى بلقاء يجمع القادسية بالعدالة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

كما تختتم منافسات الجولة الأولى الأربعاء القادم بإقامة 4 مباريات، حيث يستضيف فريق هجر ضيفَه أحد على ملعب نادي هجر في الأحساء.

ويحل فريق العين ضيفًا على الباطن في ملعب نادي الباطن بحفر الباطن،بينما يستضيف فريق البكيرية نظيرَه الصفا على ملعب نادي البكيرية في البكيرية.

فيما يحل جدة ضيفًا على العربي في ملعب إدارة التعليم في عنيزة.

ويشهد الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى تطبيق قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق من 6 إلى 7 لاعبين، ما سيزيد من حدة التنافسية بين الأندية.

ملاعب دوري يلو

ويحتضن 14 ملعبًا مباريات دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد، وذلك على النحو التالي:

ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لأندية (القادسية والترجي والصفا).

ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر لأندية (الترجي والقادسية والصفا).

ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء (العدالة).

ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (جدة).

ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل (الجبلين).

ملعب مدينة المجمعة الرياضية (الفيصلي).

ملعب نادي الحزم (الخلود).

ملعب نادي أحد (أحد).

ملعب إدارة التعليم لأندية (العربي والنجمة).

ملعب نادي العروبة لأندية (العروبة والجندل).

ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة (العين).

ملعب نادي الباطن لأندية (الباطن والقيصومة).

ملعب نادي البكيرية (البكيرية).

ملعب نادي هجر (هجر).