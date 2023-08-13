وزير الشؤون الإسلامية يلتقي عدد من كبار الشخصيات المشاركين بمؤتمر “تواصل وتكامل”

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الأحد، عددًا من المسؤولين وكبار الشخصيات المشاركين بالمؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم "تواصل وتكامل").

والتقى رئيس رئيس الهيئة الدينية في جمهورية النمسا الشيخ أوميت فورال، ومفتي جمهورية لبنان عبداللطيف دريان، ومفتي دولة فلسطين الشيخ محمد حسين، ورئيس منظمة الشؤون الدينية التركية الشيخ علي عبدالرحمن أرباش، ومفتي جمهورية كازاخستان الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي، ورئيس جمعية علماء الهند أرشد مدني، ورئيس اتحاد مساجد فرنسا ورئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موساوي، ورئيس اللجنة لرؤية هلال باكستان عبدالخبير أزاد، ورئيس مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الدكتور أحمد بن علي الصيفي.

مؤتمر التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم

والمؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم "تواصل وتكامل")، المنعقد حالياً بمكة المكرمة بمشاركة علماء ومفتين من 85 دولة حول العالم، يجرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مما يتصل بالعمل الإسلامي وخدمة المسلمين.

ومن جانبهم، رفع المسؤولون وكبار الشخصيات الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، على الدعم الكبير الذي يقدمانه لخدمة الإسلام والمسلمين وخدمة بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة.

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