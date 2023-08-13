التعادل يفرض نفسه على مواجهة الفتح والتعاون في الدوري السعودي

فرض التعادل بهدف لمثله نفسه على مباراة الفتح وضيفه التعاون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن للمحترفين)، فيما شهدت الجولة اليوم أيضًا فوز الرياض على الوحدة بهدف.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، تقدم الفتح بهدف سجله فراس البريكان في الدقيقة 24.

لكن التعاون أدرك التعادل بهدف أحرزه أندري جيروتو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن الشوط الأول، بينما لم يشهد الشوط الثاني أي أهداف.

وحصد الفريقان أول نقطة لهما في الدوري هذا الموسم.

أما على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ففاز الرياض على ضيفه الوحدة بنتيجة 1-0، حيث أحرز الهدف كنوليدج موسونا في الدقيقة 17.

وبهذا الفوز حصد الرياض، الصاعد حديثا لدوري روشن، أول 3 نقاط له في المسابقة.

4 مباريات في ختام الجولة

ومن المقرر أن تقام 4 مباريات غدًا الإثنين في ختام الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد.

ويلتقي الاتحاد نظيره الرائد، ويلعب الهلال ضد أبها، والنصر أمام الاتفاق في قمة مباريات الجولة، فيما يلاقي الشباب نظيره الأخدود.

وكانت الجولة بدأت يوم الجمعة الماضي بفوز الأهلي على الحزم بنتيجة 3-1 في المباراة الافتتاحية.