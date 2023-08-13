التعادل يفرض نفسه على مواجهة الفتح والتعاون في الدوري السعودي

فرض التعادل بهدف لمثله نفسه على مباراة الفتح وضيفه التعاون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن للمحترفين)، فيما شهدت الجولة اليوم أيضًا فوز الرياض على الوحدة بهدف.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، تقدم الفتح بهدف سجله فراس البريكان في الدقيقة 24.
لكن التعاون أدرك التعادل بهدف أحرزه أندري جيروتو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن الشوط الأول، بينما لم يشهد الشوط الثاني أي أهداف.
وحصد الفريقان أول نقطة لهما في الدوري هذا الموسم.
📺 شاهد أهداف اللقاء #الفتح_التعاون ⚽#دوري_روشن_السعودي#الفتح_التعاون | #SSC pic.twitter.com/Gz8hFH1jql
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 13, 2023
أما على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ففاز الرياض على ضيفه الوحدة بنتيجة 1-0، حيث أحرز الهدف كنوليدج موسونا في الدقيقة 17.
وبهذا الفوز حصد الرياض، الصاعد حديثا لدوري روشن، أول 3 نقاط له في المسابقة.
الهدف الأول لنادي الرياض في دوري المحترفين عن طريق موسونا⚽#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/3bfiedgfOx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 13, 2023
4 مباريات في ختام الجولة
ومن المقرر أن تقام 4 مباريات غدًا الإثنين في ختام الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد.
ويلتقي الاتحاد نظيره الرائد، ويلعب الهلال ضد أبها، والنصر أمام الاتفاق في قمة مباريات الجولة، فيما يلاقي الشباب نظيره الأخدود.
وكانت الجولة بدأت يوم الجمعة الماضي بفوز الأهلي على الحزم بنتيجة 3-1 في المباراة الافتتاحية.