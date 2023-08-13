انطلاق معرض “سكني” لرفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية

انطلق، يوم الأحد، معرض "برنامج سكني" ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم، بهدف خدمة المستفيدين من منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني في مقر عملهم، وعرض الخدمات لهم، وتقديم الاستشارات والعروض الخاصة بهم.

وأقامت المديرية العامة للدفاع المدني، المعرض بالتعاون مع وزارة الشوون البلدية والقروية والإسكان، بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المستفيدين والدعم السكني أيمن بن محمد صالح، في مقر المديرية بمنطقة الرياض.

ويهدف معرض "سكني" إلى رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية، وتقديم حلول تمويلية بالشراكة مع البنوك وشركات القطاع الخاص؛ لتسهيل رحلتهم نحو امتلاك المسكن الملائم.

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