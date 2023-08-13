اختتام جلسات اليوم الأول من مؤتمر “تواصل وتكامل” بمناقشة عن الاعتصام بالكتاب والسنة

اختتمت مساء الأحد، جلسات اليوم الأول من المؤتمر الدولي "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها" (تواصل وتكامل)، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مكة المكرمة.

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ورأس الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن خالد البداح، بعنوان "جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب".

وانطلقت الجلسة الرابعة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي، بعنوان "الاعتصام بالكتاب والسنة تأصيلاً وجهوداً"، وتحدث مفتي جمهورية بورندي شعبان علي سنغورا عن أهمية الاعتصام بكتاب الله وسنته والتوكل على الله، واتباع الدليل الشرعي.

واختتمت الجلسة بمشاركة لرئيس مركز أبو الكلام بجمهورية الهند محمد الرحماني عبدالحميد بحديثه عن مفهوم الكتاب والسنة عقيدة وعملاً وضرورة الاحتكام بها وقبولها، مبيناً أن السلف كانوا يأخذون بكتاب الله وسنته قولاً وعملاً.