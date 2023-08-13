رئيس بايرن ميونيخ يعترف: لولا ريال مدريد لتعاقدنا مع كيبا

قال كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، إن ناديه كان قريبًا من التعاقد مع الإسباني كيبا أريزبالاجا، حارس مرمى تشيلسي.

وأضاف دريسن، في المؤتمر الصحفي لتقديم هاري كين لاعبًا بالفريق، "كنا قريبين للغاية أمس الأول على سبيل المثال، كنا نرغب في تقديم كيبا كحارس مرمى لنا اليوم في حال لم يقرر الانضمام إلى ريال مدريد".

وذكرت تقارير صحفية أن كيبا في طريقه للانضمام إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة، بهدف تعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يعاني من إصابة في الرباط الصليبي للركبة.

من جانبه، يبحث بايرن ميونيخ عن حارس مرمى جديد بعد تأجيل عودة حارسه مانويل نوير من الإصابة التي تعرض لها في القدم، فيما انتقل السويسري يان سومر حارس مرمى الفريق إلى إنتر ميلان.

وفي الوقت الحالي يعد سفين أولريش هو الحارس الوحيد صاحب الخبرة في قائمة الفريق.

رئيس بايرن ميونيخ يشيد بالحارس سفين أولريش

وقال دريسن "أنا مقتنع بأننا سنجد الحل مع حلول أول سبتمبر، بالنسبة لسفين أولريش فهو حارس مرمى يكون متواجد دائما حينما نحتاجه".

وأضاف "متأكدون من عودة مانويل نوير في النصف الثاني من العام، لكن لا يمكننا توقع ذلك في الحقيقة، نأمل في تقديم حل في أقرب وقت".

يذكر أن بايرن ميونيخ افتتح موسمه بالخسارة 0-3 على يد لايبزيج في نهائي كأس السوبر الألماني، في أول مباراة يخوضها هاري كين بقميص الفريق.