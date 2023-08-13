تراجع ثروة إيلون ماسك بقيمة 8 مليارات دولار في أسبوع

تراجعت ثروات أغنى 5 مليارديرات حول العالم، الأسبوع الماضي، بقّيم تراوحت ما بين 2 إلى 8 مليارات دولار لكل منهم، فيما شهدت ثروة أغنى رجل في العالم تراجعًا بقيمة 8 مليارات دولار، مدفوعة بسياسات التشديد النقدي.

وبحسب مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، تراجعت ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أغنى رجل في العالم إلى 224 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، بعدما خسر ما يقرب من 8 مليارات دولار، وسط التحذيرات المتتالية من عمالقة وول ستريت بشأن احتمالية تراجع أسواق الأسهم.

وجاءت التراجعات مدفوعة بشكل أساسي من مواصلة الفيدرالي الأميركي سياسته في التشديد النقدي نهاية الأسبوع قبل الماضي، مع الإشارة إلى المزيد من الزيادات.

وعلى الرغم من الخسائر الأخيرة للمليارديرات، إلا أن العام الجاري شهد ارتفاعاً صاروخياً في ثرواتهم، إذ جمع أغنى 10 مليارديرات مكاسب تزيد قيمتها عن 397 مليار دولار.

وكان "إيلون ماسك" الأكثر ربحاً للثروة منذ بداية العام بعد ارتفاع أسهم تسلا الصاروخي، ليربح ما يزيد عن 87 مليار دولار، بينما كان غريمه مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، صاحب ثاني أعلى مكاسب بين المليارديرات بقيمة 64.1 مليار دولار، لتصل ثروته إلى 110 مليارات دولار.

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