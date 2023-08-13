برشلونة يتعثر أمام خيتافي في مباراة البطاقات الحمراء

فشل برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، في الفوز على خيتافي في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد 2023-2024، ليكتفي بالتعادل بدون أهداف.

وحاول برشلونة فك شفرة دفاعات مضيفه خيتافي في المباراة التي أقيمت على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" مساء الأحد، لكن لم تفلح محاولاته.

وحصد برشلونة وخيتافي نقطة في رصيد كل منهما، في انتظار ترتيبهما النهائي بنهاية الجولة الأولى.

وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء، اثنان للاعبين، واحد من كل فريق، وأخرى في وجه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، فضلًا عن عدة إنذارات.

وتعرض رافينيا للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 42، فيما طُرد خايمي ماتا في الدقيقة 57، ليكمل الفريقان ما تبقى من المباراة وكل منهما منقوص العدد.

تشافي يطالب بطرد لاعب خيتافي ولكن الحكم طرده بإعطاءه البطاقة الحمراء#الدوري_الاسباني #خيتافي_برشلونة pic.twitter.com/ZY7HLvA4hI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023

وعند الدقيقة 70 تعرض تشافي هو الآخر من خارج الخطوط للطرد.