قتلى ومفقودين في فيضان ضرب شمال الصين

لقي 21 شخصًا مصرعهم فيما فٌقد 6 آخرين، في فيضانات ضربت شمال الصين، تسببت في انهيار منزلين، وألحقت أضرارًا بطرقات وجسور وإمدادات الطاقة.

وأعلنت السلطات أن فيضانات في جبال قرية ويجيبينغ، جنوب شيآن، إلى انزلاق للتربة، أمس، جرف معه منزلين، وألحق أضراراً بطرقات وجسور وإمدادات الطاقة، وغيرها من البنى التحتية، وفق ما أعلنت إذاعة سي إن آر الوطنية.

وأكد مكتب إدارة الكوارث في شيآن، العثور على 21 قتيلاً حتى الآن، بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين.

وأفادت إذاعة سي إن آر، في وقت سابق، بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، مشيرةً إلى أن الوصول إلى بعض الأشخاص وما زال غير ممكن.

وتم حشد مئة جندي وعناصر إطفاء للمشاركة في عمليات الإنقاذ المتواصلة، اليوم، بحسب الإذاعة.

وبثّت سي إن آر صورا تُظهر عناصر الإنقاذ وهم يزيلون الصخور والأشجار من أطراف نهر، ويحملون الضحايا على نقالات.

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