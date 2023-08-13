4 مواجهات في الدوري.. مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين إقامة عدة مباريات مرتقبة، سواء على المستوى المحلي في الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) أو في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتقام اليوم 4 مباريات في ختام الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، إذ يلعب النصر والهلال والشباب والاتحاد بعدما انتهوا من مشاركاتهم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، التي حسم "العالمي" لقبها.

ويلعب الاتحاد أمام الرائد، فيما يلتقي الهلال نظيره أبها، ويتقابل الشباب مع نظيره الأخدود، أما النصر فيلتقي الاتفاق في قمة مباريات الجولة.

وينطلق اليوم أيضًا دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) بإقامة مباراتين، إذ يلعب العروبة أمام الترجي، والجبلين أمام الخلود.

وتختتم أيضًا الجولة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بمواجهة بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.

مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الدوري السعودي

الساعة 06:00 مساءً.. أبها – الهلال.. عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

الساعة 06:00 مساءً.. الرائد – الاتحاد.. عبر قناة SSC1 HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتفاق – النصر.. عبر قناة SSC1 HD.

الساعة 09:00 مساءً.. الشباب – الأخدود.. عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

دوري الدرجة الأولى السعودي

الساعة 07:35 مساءً.. العروبة – الترجي.

الساعة 07:35 مساءً.. الجبلين – الخلود.

الدوري الإنجليزي

الساعة 10:00 مساءً.. مانشستر يونايتد – وولفرهامبتون.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني

الساعة 10:30 مساءً.. أتلتيكو مدريد – غرناطة.. عبر قناة beIN Sports HD 1.

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