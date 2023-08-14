جولة افتتاح الدوري السعودي تجدد صراعات قديمة لكريستيانو رونالدو

تجدد الجولة الافتتاحية للموسم الجديد في الدوري السعودي للمحترفين صراعات قديمة بين كريستيانو رونالدو، نجم النصر، مع كل من ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق، ولاعبه جوردان هندرسون.

وبدأ الموسم الجديد من المسابقة يوم الجمعة الماضي، حيث هزم الأهلي نظيره الحزم بنتيجة 3-1.

وأسفرت قرعة الموسم الجديد عن مواجهة نارية في الجولة الافتتاحية بين الاتفاق والنصر على ستاد الأمير محمد بن فهد مساء اليوم الإثنين في قمة مباريات الجولة.

وتوج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال أول أمس السبت، لكن رابطة الدوري السعودي رفضت تأجيل مباراته ضد الاتفاق اليوم.

وتعرض رونالدو للإصابة في مباراة الهلال، وأشارت تقارير صحفية إلى إمكانية غيابه عن المباراة.

إلا أن النجم البرتغالي شارك في تدريبات النصر التي أقيمت مساء أمس الأحد، ما يعني إمكانية خوضه المباراة.

صراعات قديمة لرونالدو

ويتذكر رونالدو، الذي يقود هجوم النصر، وجيرارد الذي يدرّب الاتفاق، الصراع القديم بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ولعب كريستيانو رونالدو، صاحب الـ38 عامًا، لمانشستر يونايتد في فترته الأولى بقلعة "أولد ترافورد" من 2003 إلى 2009.

وتألق رونالدو بشكل كبير خلال المواسم الستة التي قضاها بقميص فريق الشياطين الحمر، وحقق ألقابًا عدة، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2008، قبل أن يبدأ رحلته الذهبية مع ريال مدريد.

في المقابل، لعب ستيفن جيرارد في صفوف ليفربول في الفترة من 1998 حتى 2015، حين انتقل إلى لوس أنجلوس الأمريكي قبل أن يعتزل اللعب ويتحول إلى مدرب.

وخلال الأعوام الستة التي لعبها رونالدو مع مانشستر يونايتد في فترته الأولى، تقابل النجمان وجهًا لوجه في عدة مناسبات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ليس هذا فحسب، فرونالدو سيلتقي أيضًا، حال مشاركته، مع هندرسون، نجم ليفربول السابق، الذي تنافس معه في فترته الثانية في صفوف مانشستر يونايتد قبل عامين.

ومن المعروف أن التنافس بين مانشستر يونايتد وليفربول في إنجلترا على أشدّه بسبب عداوة تاريخية قديمة.

ومن المقرر أن يتجدد لقاء رونالدو وجيرارد من ناحية، والدون وهندرسون من ناحية أخرى على الأراضي السعودية، لكن هذه المرة سيكون جيرارد على مقاعد البدلاء، بينما يواصل كريستيانو وهندرسون مسيرتهما.

وكان رونالدو انتقل إلى النصر في يناير الماضي في صفقة قياسية، بعد أن فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في فترته الثانية هناك.

في المقابل، عيّن الاتفاق جيرارد مدربًا للفريق، كما ضم هندرسون قادمًا من ليفربول.