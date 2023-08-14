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سفارة المملكة بالفلبين: بوابة إلكترونية لتمديد التأشيرة وإلغائها

14 أغسطس 2023 · < 1 minutes
سفارة المملكة في مانيلا
سفارة المملكة في مانيلا

قالت سفارة المملكة لدى الفلبين، إن مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل الفلبينية، أطلق بوابة إلكترونية لتقديم خدماتها للمقيمين وغير المقيمين في البلاد.

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وأشارت السفارة السعودية لدى مانيلا، عبر حسابها في "إكس"، أنه يمكن من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة، التقديم والدفع لبعض الخدمات، ومنها تمديد تأشيرة السياحة، وإلغاء التأشيرة، وخدمات أخرى.

وأوضحت السفارة أنه يمكن الدخول للبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://e-services.immigration.gov.ph