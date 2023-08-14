سفارة المملكة بالفلبين: بوابة إلكترونية لتمديد التأشيرة وإلغائها

قالت سفارة المملكة لدى الفلبين، إن مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل الفلبينية، أطلق بوابة إلكترونية لتقديم خدماتها للمقيمين وغير المقيمين في البلاد.

اقرأ أيضًا.. بعد زلزال بحر قزوين.. تنبيه مهم من سفارة المملكة لدى أذربيجان

وأشارت السفارة السعودية لدى مانيلا، عبر حسابها في "إكس"، أنه يمكن من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة، التقديم والدفع لبعض الخدمات، ومنها تمديد تأشيرة السياحة، وإلغاء التأشيرة، وخدمات أخرى.

#تنوية تود السفارة إفادة المواطنين الكرام أن وزارة العدل الفلبينية (مكتب الهجرة) أعلنت عن إطلاق بوابة إلكترونية لتقديم خدماتها للمقيمين والغير مقيمين في جمهورية الفلبين،

والتي يمكن من خلالها التقديم والدفع لبعض الخدمات ومنها تمديد تأشيرة السياحة وإلغاء التأشيرة وخدمات أخرى، — Saudi Embassy in Philippines (@KSAembassyPH) August 14, 2023

وأوضحت السفارة أنه يمكن الدخول للبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://e-services.immigration.gov.ph