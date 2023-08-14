الفحوصات الطبية تحدد موقف كوليبالي والحمدان من موقعة أبها

خضع الثنائي كاليدو كوليبالي، وعبدالله الحمدان، لاعبا الهلال، للفحوصات الطبية لمعرفة موقفهما من المشاركة في مباراة أبها مساء اليوم الإثنين بالدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن للمحترفين).

وأعلن الحساب الرسمي للهلال على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن السنغالي سيجري آشعة طبية، فيما يخضع الحمدان لجلسة علاجية.

كوليبالي والحمدان يتعرضان للإصابة أمام النصر

وتعرض كوليبالي والحمدان للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية)، والتي خسرها "الزعيم" بنتيجة 1-2 بعد التمديد.

كوليبالي تعرض لإصابة عضلية، فيما دخل الحمدان عيادة النادي لجلسة علاجية تلاها تدريبات تقوية بعد تعرضه إلى إصابة أسفل الظهر.

في ذات السياق، استأنف الهلال مساء أمس تدريباته استعدادًا لمواجهة أبها، حيث اشتمل المران على تدريبات استرجاعية ولياقية متنوعة في صالة الإعداد البدني بمقر بعثة الفريق في مدينة أبها.

ويحل الفريق العاصمي ضيفًا على أبها مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ويسعى الهلال لتحقيق فوز مقنع لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.