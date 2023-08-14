أمانة حفر الباطن تنفذ 1105 جولات رقابية خلال أسبوع

أمانة حفر الباطن تنفذ أكثر من 1105 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أعلنت أمانة حفر الباطن أنها قامت بتنفذ أكثر من 1105 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت أمانة حفر الباطن عن نتائج الجولات الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، حيث تم مصادرة وإتلاف مواد غذائية، ومواد سائلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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وأعلنت أمانة حفر الباطن، أنها نفذت أعمال صيانة العديد من الشوارع الرئيسة في الأحياء السكنية واستبدال الأرصفة، وتنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلَّفات ورفع 3079 مترًا مكعبًا من الأنقاض، إضافة إلى تنسيق المسطحات الخضراء في الساحات والحدائق العامة، وإصدار 60 رخصة وشهادة صحية.