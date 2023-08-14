مجمع الملك فهد يصدر ترجمة لمعاني القرآن إلى اللغة الأمهرية

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، عن إصدار ترجمة جديدة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمهرية وهي إحدى اللغات الرسمية في إثيوبيا.

يشار إلى أن نحو 18 مليون نسمة في إثيوبيا يتحدثون الأمهرية كلغة أولى أو ثانية ويُتحدّث بها بشكل أساسي في المرتفعات الوسطى من إثيوبيا، وهي ثاني أكبر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان.

وتعد ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمهرية، ضمن سلسلة برامج المجمع الخاصة بإعداد ونشر ترجمات معاني القرآن الكريم إلى لغات العالم، وذلك لتسهيل فهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية، وذلك في إطار الدعم اللامحدود الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده ، اللذين أَوْلَيَا طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، وبمتابعة واهتمام من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على أهمية مضاعفة الجهود لإيصال إصدارات المجمع من مختلف روايات المصاحف، وترجمات معاني القرآن الكريم إلى المسلمين في العالم بأعلى المواصفات والمقاييس.