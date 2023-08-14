“الحفر العربية”: تمديد عقود “أرامكو” بقيمة 3 مليارات ريال

أعلنت شركة الحفر العربية، تمديد العقود مع شركة "أرامكو"، التي كان من المقرر أن تنتهي خلال هذا العام، بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه تم التمديد لفترات تتراوح من 3 إلى 10 أعوام من تاريخ بدء عمليات الحفر، مشيرة إلى أنها ستستمر بتوفير عدة منصات حفرية وبحرية بكامل طاقمها ومعداتها المصاحبة للقيام بعمليات حفر الآبار في المملكة.

وتوقعت "الحفر العربية" أن ينعكس الأثر المالي لهذا التمديد في الربع الثالث من السنة المالية 2023م، لافتة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.