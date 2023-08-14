أسطورة مانشستر يونايتد يقسو على صلاح

وجه روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، انتقادًا قاسيًا للمصري محمد صلاح، جناح ليفربول، بعد غضبه لاستبداله من مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل ليفربول مع تشليسي بهدف لمثله مساء أمس الأحد في افتتاحية الدوري الإنجليزي الإنجليزي.

وشارك صلاح في المباراة أساسيًا، لكن يورجن كلوب استبدله في الدقيقة 77 لصالح هيرفي إليوت، ما أثار غضب اللاعب المصري الذي كان يريد البقاء في الملعب لتحقيق رقم قياسي.

وكان صلاح يأمل في تسجيل هدف من أجل الانفراد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتساوى صلاح حاليًا مع واين روني، وفرانك لامبارد، وألان شيرر برصيد 8 أهداف لكل منهم.

وهذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها صلاح في تسجيل أهداف في مباراة الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول.

روي كين لمحمد صلاح: اجلس واصمت

وقال روي كين، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بعد المباراة، "من حق صلاح أن يشعر بالضيق بعد استبداله، لكن لا يجب أن يستمر ذلك لفترة طويلة، هو كان يهز رأسه، ثم جلس على مقاعد البدلاء وذراعاه مرفوعتان، اجلس واصمت".

وأضاف "على صلاح أن يتقبل الأمر، رأينا لاعبين أفضل منه بكثير يتم استبدالهم، هذا جزء من اللعبة".

يذكر أن صلاح اكتفى بصناعة هدف ليفربول الوحيد في مباراة تشيلسي، عندما مرر كرة للويس دياز في الدقيقة 18.