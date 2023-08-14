أمير جمعية الحديث بالهند يطلع على تجربة المملكة في نشر الوسطية

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، أمير جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي، في مقر انعقاد المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم "تواصل وتكامل") المنعقد حالياً بمكة المكرمة بمشاركة علماء ومفتين من 85 دولة حول العالم.

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وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالشأن الإسلامي والاستفادة من تجربة المملكة في نشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف.

من ناحيته رفع الشيخ أصغر علي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، مشيداً بدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وكتاب الله والمشاعر المقدسة ونشر المنهج الإسلامي الصحيح.