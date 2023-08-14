جيرارد يبعد الشمراني عن مباراة النصر

كشفت تقارير صحفية أن ستفين جيرارد، مدرب الاتفاق، استبعد حمدان الشمراني، لاعب الفريق المعار من الاتحاد، من حساباته قبل مباراة النصر مساء اليوم الإثنين.

ويستضيف الاتفاق نظيره النصر على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وستكون مباراة النصر هي الرسمية الأولى لستيفن جيرارد على رأس القيادة الفنية للاتفاق، بعد التعاقد معه هذا الصيف.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن جيرارد فضّل استبعاد الشمراني عن القائمة التي تستعد لخوض المباراة، لعدم الجاهزية الفنية والبدنية.

وضمت القائمة كل من البرازيلي باولو فيكتور، وسنوسي هوساوي، والكونغولي مارسيل تيسيران، والإسكتلندي جاك هيندري، وعبد الله الخطيب، والإنجليزي جوردان هندرسون، ومحمد الكويكبي، وفيصل الغامدي، والسويدي روبن كوايسون، والتركي بيرات أوزديمير، والفرنسي موسى ديمبلي.

واعتمد المدرب الإنجليزي الأسبق لأستون فيلا في التدريب الأخير على الجوانب اللياقية، واللعب السريع، والانتقال بالكرة من الدفاع إلى الهجوم، إضافة إلى إرسال الكرات الطويلة.

ويدرك جيرارد أنه سيواجه النصر المنتشي بالتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال قبل يومين، إلا أن إرهاق لاعبي الفريق الأصفر قد يلعب دورًا لصالح الاتفاق.