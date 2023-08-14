الأهلي يزاحم الاتحاد على خدمات حسان تمبكتي

اقترب الاتحاد من حسم صفقة ضم حسان تمبكتي، مدافع الشباب، خلال فترة الانتقالات الجارية، لكن الأهلي زاحم جاره على الصفقة.

ويريد الاتحاد إبرام صفقة دفاعية قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف سد الفراغ الذي تركه غياب المصري أحمد حجازي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي، وسيغيب لفترة من الموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن نونو سانتو، مدرب الاتحاد، يخطط للدفع بلاعب الوسط البرازيلي فابينيو في مركز قلب الدفاع مؤقتًا لحين عودة حجازي في النصف الثاني من الموسم.

ويصر الاتحاد على إبرام صفقة دفاعية من أجل تفادي اللجوء لتغيير مراكز اللاعبين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الإثنين أن إدارة شركة نادي الاتحاد وافقت على طلبات نظيرتها في الشباب للسماح برحيل حسان تمبكتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب الصحيفة، فإن الشباب رد على العرض الثاني للاتحاد بأن يكون انتقال اللاعب على سبيل الإعارة، مع الحصول على خدمات عبدالرحمن العبود، لاعب وسط الأصفر، بالنظام ذاته لمدة موسم واحد، إضافة للحصول على الأموال.

ولم تحدد الصحيفة قيمة الأموال التي طلبها الشباب من أجل إعارة تمبكتي.

لاتزال المفاوضات مستمرة بين الاتحاد والشباب حول تمبكتي، إلا أن الأهلي دخل على خط المفاوضات، بعد أن قدمت إدارة شركة النادي الأهلي بعرض رسمي أيضًا من أجل ضم اللاعب إلى صفوف فريقها.

تجدر الإشارة إلى أن الشباب كان رفض عرض الاتحاد الأول، البالغ 50 مليون ريال، من أجل شراء عقد المدافع الدولي.

وتقدم النادي الأصفر والأسود بعرض جديد، لم يتضمن قيمة مالية، وإنما تضمن استفسارًا عن طلبات الشباب من أجل التخلي عن اللاعب.

ويبدأ الاتحاد موسمه في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الرائد مساء اليوم الإثنين، فيما يلتقي الشباب نظيره الأخدود.