نجاة طيار ومساعده إثر تحطم طائرة “ميج-23” خلال عرض جوي (فيديو)

نجا طيار ومساعده من إصابة خطيرة عقب تحطم طائرة حربية قديمة، خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأميركية، التي تقع في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت إدارة مطار مقاطعة واين في بيان، إن الطائرة عسكرية قديمة سوفيتية من طراز "ميغ 23".

وأضاف البيان: "تحطمت خلال عرض جوي في ميشيغان بعد الساعة الرابعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي بقليل".

Pues ahora es un MiG-23 (otro caza ruso) el que se estrella durante una exhibición… en Michigan! Qué hace un MiG en USA, eso tampoco lo sabemos pic.twitter.com/p9eFDYRVKH — PIRATA (@partido_pirata) August 14, 2023

وتابع: "تحطمت الطائرة السوفيتية المقاتلة في مرآب للسيارات".

وواصل: "اصطدمت بمركبات غير مأهولة داخل مجمع سكني قريب بمدينة بيلفيل، التي تبعد حوالي 48 كيلومترا غربي ديترويت".

وأكمل: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض داخل المنازل أو خلال العرض الجوي الذي استضافه متحف يانكي الجوي في بيلفيل".

واختتمت إدارة مطار واين بيانها، بأنه لا يبدو أن الطيار وفرد الطاقم مصابين بجروح خطيرة، لكنهما نقلا إلى مستشفى قريب.

ومن جانبها، قالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، إنها ستجري تحقيقًا بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل.