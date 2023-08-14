وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي موريتانيا

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، المفتي العام الموريتاني إمام الجامع الكبير بالجمهورية الإسلامية الموريتانية أحمد المرابط الشنقيطي، في مقر انعقاد المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم "تواصل وتكامل") بمكة المكرمة.

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وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين، وبحث مجالات العمل المختلفة وسبل دعمها وتعزيزها، ونشر سماحة الإسلام والوسطية والاعتدال.