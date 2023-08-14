تعليم جازان: 55 مؤشرًا لتحقيق جاهزية العام الدراسي الجديد

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مطلع الأسبوع الحالي، عددًا من الزيارات الإشرافية للتأكد من جاهزية المباني المدرسية واستعدادات مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات لانطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ، والعمل على ما يضمن تحقيق الانطلاقة الجادة، عبر قياس أكثر من 55 مؤشرًا.

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وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أهمية الحرص على سرعة استكمال جميع هذه المؤشرات لمختلف المدارس التابعة، بما يسهم في إعطاء صورة واضحة عن مدى الجاهزية، وتوفير البيئة التعليمية الآمنة والملبية لاحتياجات الطلاب والطالبات، وإيجاد الحلول لمختلف العقبات والمعوقات.

ويقيس أكثر من 307 مشرفين ومشرفات خلال زياراتهم الإشرافية للمدارس أكثر من 55 مؤشرًا للتأكد من اكتمال التشكيلات المدرسية والإدارية، واكتمال المقاعد والطاولات والسبورات، واستلام جميع المقررات الدراسية، واستلام وتفعيل الميزانية التشغيلية، وقياس الكثافة الطلابية ومناسبة الإنارة والتكييف والتهوية وجاهزية النقل المدرسي، والتأكد من أنظمة الأمن والسلامة وجاهزيتها، وجاهزية مصادر التعلم والمختبرات والمعامل، وتوفر شبكة الإنترنت والملاعب والمرافق، والمقصف المدرسي، ودورات المياه، واستكمال أعمال الصيانة ، إلى جانب جاهزية الجدول المدرسي ورفع كامل دروس الأسبوع الأول على منصة مدرستي، وإعداد الدروس وتفعيل المقررات الإلكترونية وإسناد العلاقات التدريسية، وإسناد المعلمين إلى المشرفين التربويين، والتأكد من برامج تهيئة واستقبال الطلبة المستجدين، والعمل على تطبيق اللوائح والأنظمة والأدلة المنظمة للعمل، وغيرها من المؤشرات لضمان تحقيق الانطلاقة الجادة.

بدورها كشفت إدارة رياض الأطفال عن استعداداتها لانطلاقة العام الجديد عبر استمارة مسحية يتم استخدامها خلال الجولات الإشرافية تتضمن العديد من المؤشرات التي تقدم صورة واضحة عن مدى جاهزية مرافق رياض الأطفال والطفولة المبكرة، شملت التأكد من البيئة المدرسية وسلامة المبنى المدرسي ومرافقه، والتأكد من جودة الإضاءة والتكييف والتهوية وصلاحيتها، وسلامة مخارج الطوارئ وتوفر وسائل الأمن والسلامة، وتنظيف وتعقيم خزانات المياه، ومتابعة صيانة دورات المياه، وتهيئة بيئات التعلم والمرافق الخارجية وأماكن النشاط، إضافة إلى متابعة جانب الأثاث والتجهيزات، والمناهج الدراسية، وغيرها من المؤشرات.

كما تابعت إدارة الاختبارات والقبول؛ المدارس في إنهاء كافة أعمال اختبارات الدور الثاني للطلبة المتعثرين، والتحقق من ترفيع وترحيل الطلبة في نظام نور، ومتابعة تقارير عمليات التسجيل ومعالجة المشكلات المختلفة المتعلقة بعمليات تسجيل المستجدين، وذلك ضمن استعداداتها لانطلاقة العام الجديد.