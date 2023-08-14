“معادن”: تجديد توريد 600 ألف طن أسمدة لبنغلاديش

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، تجديد اتفاقيتها مع شركة التطوير الزراعي في بنغلادش لتوريد 600 ألف طن من الأسمدة.

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وأوضحت الشركة، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن تلك الشراكة المستمرة منذ عدة سنوات تعد تأكيداً على التزام "معادن" بتلبية احتياجات الأسواق العالمية من الأسمدة الفوسفاتية؛ إذ تغطي معادن حوالي 42% من الاحتياجات المقدرة لبنغلادش من أسمدة ثنائي الفوسفات.

يذكر أن "معادن" عززت إنتاجها، خلال السنوات الماضية من الأسمدة الفوسفاتية المستدامة، حيث تخطط لزيادة إنتاجها من الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 50% لتصل إلى 9 ملايين طن سنوياً كجزء من مشروع الفوسفات 3.