إمارة القصيم تزيل تعديات على أكثر من مليون و200 ألف متر مربع من الأراضي

أعلنت اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولجان التعديات بالمنطقة، في إمارة منطقة القصيم، عن إزالة تعديات على أراض حكومية بلغت مساحتها 1.213.500 متر مربع وذلك خلال شهرين، بمتابعة وإشراف مباشر من سمو أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

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وأكدت إمارة منطقة القصيم في بيان لها اليوم الاثنين على أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية بناءً على توجيهات سمو أمير منطقة القصيم، بعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية.

وأشار البيان إلى أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة، وتطبيق العقوبات بحق المتعدين، ودعا الجميع إلى ضرورة التعاون مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.