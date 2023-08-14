مسام: نزع 1055 لغمًا من اليمن خلال أسبوع

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس2023م، انتزاع 1055 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 926 ذخيرة غير منفجرة و112 لغمًا مضادًا للدبابات و15 عبوة ناسفة ولغمين مضادين للأفراد.

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كما نزع فريق "مسام" 464 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن من نزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة استطاع فريق "مسام" نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و35 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الخوخة، كما تمكن الفريق من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و78 ذخيرة غير منفجرة و3 عبوات ناسفة بمديرية حيس، ونزع 17 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

كما استطاع فريق "مسام" في محافظة مأرب من نزع 90 لغمًا مضادًا للدبابات و239 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الوادي، كما تمكن من نزع لغمين مضادين للدبابات بمديرية رغوان، وفي محافظة شبوة استطاع الفريق نزع 12 عبوة ناسفة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و 49 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و 15 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، كما تمكن من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية صبر، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد ولغمين مضادين للدبابات و 27 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب ، ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس حتى الآن 2.068 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 410 آلاف و 701 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.