بسبب الإجهاد.. رونالدو يغيب عن مواجهة الاتفاق والنصر

استقر الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو على منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو راحة، واستبعاده من قائمة مواجهة الاتفاق المقررة الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري السعودي للمحترفين.

يأتي ذلك بسبب حالة الإجهاد التي عانى منها نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية التي قاد فيها فريقه للفوز على الهلال والتتويج باللقب العربي الكبير.

وتوجه فريق النصر، ظهر الاثنين، نحو الدمام استعدادًا للمواجهة التي ستشهد حضورًا كبيرًا من جانب الإعلام البريطاني، كونها ستشهد أول مباراة للمدرب الإنجليزي ستيفان جيرارد وقائد الفريق جوردان هوندرسون.

وطلب المدير الفني البرتغالي من اللاعبين خلال تدريبات أمس، الأحد، العودة إلى منازلهم قبل أن يجتمعوا مرة أخرى ظهر الاثنين للسفر إلى الدمام عبر طائرة خاصة.

ومن المتوقع أن يُريح المدرب عدداً من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الهلال، وذلك بغية الحفاظ على لياقتهم وتجنب الإصابات.