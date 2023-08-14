بنزيما وحمدالله يقودان هجوم الاتحاد ضد الرائد في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الرائد ضمن منافسات دوري روشن.

تقام المباراة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – مد الله العليان – باسعود.

الوسط: نجولو كانتي – إيجور كورنادو – فابينيو.

الهجوم: رومارينهو – عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أسامة المرمش، مروان الصحفي، سلطان الفرحان، صالح العمري، فرحة الشمراني، هارون كمارا، جوتا، عوض الناشري.