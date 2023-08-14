“الحقيل” يلتقي عددا من قادة الشركات الصينية للتعاون في مجال التطوير العقاري

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الاثنين، مع عدد من قادة الشركات الصينية المتخصصة في مجالات البنية التحتية للإسكان، ضمن زيارته الرسمية إلى الصين لتعزيز فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل، بحضور سفير المملكة في الجمهورية الصينية عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

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ناقش الحقيل، خلال اجتماعه مع شركتي "سيتك جروب" و"سيتك للإنشاءات"، خطة إنشاء المجمع الصناعي المخطط له وفقًا لأعلى المعايير في تقنية الصب المسبق ومواد التشطيب ونموذج التشغيل للمناطق الصناعية، والتي تعمل على تحسين القدرة الإنتاجية وقنوات التسليم بواقع 5 آلاف وحدة سنوياً.

كما اجتمع مع شركة الصين للتأمين للمشاريع، لمناقشة خطط المملكة لتطوير البنية التحتية للإسكان مثل المرافق والطرق العامة، والتعريف بالمنظومة المالية الشاملة الداعمة لصناعة الإسكان، والإنجازات التي تحققت من حيث ملكية المنازل وتمويل الرهن العقاري.

كما اجتمع مع قادة بنك آسيا للاستثمارات في البنية التحتية؛ لبحث فرص التعاون ومناقشة الهيكل التمويلي المقترح لتمويل مشاريع الإسكان.