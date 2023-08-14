مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات بلغت 5.9 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الاثنين، منخفضاً 52.33 نقطة ليقفل عند مستوى 11493.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

اقرأ أيضا| “الحقيل” يلتقي عددا من قادة الشركات الصينية للتعاون في مجال التطوير العقاري

ووفقا للنشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية؛ بلغت كمية الأسهم المتداولة، 232 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل، والدوائية، والبابطين، وإعمار الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: أيان، ودار المعدات، وذيب، والسعودي الفرنسي، وجبل عمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.35% و7.05%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، ومجموعة الحكير، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وعذيب للاتصالات، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 110.26 نقاط ليقفل عند مستوى 23488.37 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 33.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و500 ألف سهم.