الدفاع المدني تدعو إلى الحيطة والحذر من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر من ازدياد فرص هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء حتى السبت المقبل.

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كما دعت "الدفاع المدني" إلى:

البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار.

الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية.

عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.

أشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار، على مناطق المدينة المنورة وتبوك ونجران، وحائل.

لفتت إلى أنه ستتأثر منطقة الرياض بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل حوطة بني تميم، الأفلاج، السليل، الخرج، الحريق، القويعية، الرين.

أيضا أوضحت أنه ستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية، وأيضا المنطقة الشرقية.