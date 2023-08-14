“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة تبوك

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة تبوك.

وفي البيان: "قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية. وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). أقدم / حمود بن مشحي بن مرزوق الحويطي، سعودي الجنسية، على قتل / محمد بن شويمي بن مدله المطيري، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب خلاف بينهما".

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أضاف البيان: "وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حمود بن مشحي بن مرزوق الحويطي، يوم الاثنين بتاريخ 27 / 1 / 1445هـ الموافق 14 / 8 / 2023 م بمنطقة تبوك".

تابع البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".