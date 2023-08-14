ارتفاع عدد مقدمي العروض المسجلين في بوابة الترفيه بنسبة 300% خلال عامين

ارتفع عدد المؤدين من مقدمي العروض الترفيهية المسجلين عبر بوابة الترفيه التابعة للهيئة العامة للترفيه، من عام 2021 وحتى 2023، إلى 9529 مؤديًا، بنسبة ارتفاع بلغت 300%.

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ويبلغ عدد السعوديين 4576 مؤديًا بنسبة 48%، فيما يبلغ عدد المؤدين من الجنسيات الأخرى 4953 مؤديًا من 100 دولة حول العالم.

ويقدم المؤدون عروضهم الحية في أكثر من1457 مطعمًا ومقهى، أبرزها عروض غنائية وموسيقية وكوميديا ارتجالية، بنسبة 46% من العروض للموسيقى، و38% للغناء، و16% للكوميديا الارتجالية.

وتعد بوابة الترفيه الموقع الرسمي لاستخراج تراخيص الأنشطة والخدمات التابعة للهيئة العامة للترفيه، بهدف تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية، وتسهيل الأعمال والإجراءات للمستثمرين والراغبين في تقديم الخدمات الترفيهية، كما يمكن رفع الشكاوى وطلبات الاستفسار من خلال البوابة التي يمكن الوصول إليها عبر الرابط: https://eservices.gea.gov.sa .

وتتيح البوابة للمسجلين إمكانية المشاركة في 4 خدمات رئيسية تتمثل في تصاريح الفعاليات الترفيهية، وتراخيص الأنشطة الترفيهية، وخدمات تسجيل المطاعم والمقاهي، والخدمات الخاصة بمزودي الخدمات.

وتشترط الهيئة لإصدار تصاريح العروض الحية في المطاعم والمقاهي ملاءمة المواقع لتقديم العروض وفق ضوابط معينة، من أبرزها تقديم كامل تفاصيل موقع ومحتوى العروض الحية وقوائم المؤدين.