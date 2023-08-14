هداف ستراسبورغ وبطل أمم إفريقيا يعزز هجوم الشباب

أعلن نادي الشباب رسميًا، الاثنين، تعاقده مع المهاجم السنغالي حبيب ديالو قادمًا من ستراسبورغ الفرنسي.

ونشر نادي الشباب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو للاعب بقميص الفريق، وأرفقه بعبارة "هذا صدق ماهو جرافيكس".

ويمتد عقد ديالو البالغ من العمر 28 عامًا مع ستراسبورج كان يمتد حتى يونيو 2025.

وخضع ديالو للكشف الطبي صباح الاثنين لدى أحد المراكز الطبية المختصة في الرياض.

وذكر المركز الإعلامي بنادي الشباب، أن ديالو قد وصل الأحد إلى الرياض، بعد الاتفاق المبدئي مع الإدارة الشبابية.

وبدأ حبيب ديالو مسيرته في جينراسيون فوت السنغالي قبل الرحيل لنادي ميتز عام 2013 ثم إعارته لنادي ستاد بريست في يناير 2017 لمدة عام ونصف.

وانضم ديالو لصفوف ستراسبورج في عام 2020 مقابل 10 ملايين يورو.