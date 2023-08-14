لجنة التنظيمات الوطنية تقدم 52 مبادرة و50 ورشة عمل و33 توصية خلال عامين

أصدرت لجنة التنظيمات الوطنية، تقريرها الأول، بهدف التعريف باللجنة وتاريخ نشأتها وأهدافها وإبراز مبادراتها والدراسات التي تجريها، وكذلك مشاركة أبرز إنجازاتها وتوجهاتها المستقبلية.

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إنشاء لجنة التنظيمات الوطنية

ورصد التقرير التطور التنظيمي الرقمي المتسارع بالمملكة، وما نتج عنه من إنشاء لجنة التنظيمات الوطنية ضمن مسار العمل التشاركي، حيث تشكلت اللجنة من 9 أعضاء من الجهات التنظيمية في المملكة للتنسيق في الموضوعات ذات العلاقة بالاتصالات والتقنية والرقمنة والتقنيات الناشئة.

وأبرز التقرير مراحل أعمال اللجنة ونشأتها ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، والتي أدت لتشكل أعضائها من:

هيئة السوق المالية.

هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

الهيئة العامة للمنافسة.

الهيئة العامة للنقل.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

الهيئة العامة للطيران المدني.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وتطرق التقرير لنتائج الدراسة التشخيصية التي قدمتها الهيئة للوضع الراهن للبيئة التنظيمية في المملكة ونتائجها، مروراً بمراحل إنشاء اللجنة وأعضائها ومستهدفاتها، وصولاً إلى عملها الاستباقي والتفاعلي لدراسة الموضوعات المستجدة والحديثة وتقديم توصيات ومبادرات بشأنها.

ولفت التقرير إلى أبرز الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين بين أعضاء اللجنة وأصحاب المصلحة وكذلك أبرز المواضوعات التنظيمية والاستطلاعات والمقابلات مع خبراء المجال والتوصيات التي عالجتها، إضافة إلى توضيح آلية دراسة الموضوعات التنظيمية الرقمية في العام الجاري، والأهداف والتوجهات المستقبلية للجنة.

ومن أبرز الأرقام الواردة في التقرير:

تقديم 52 مبادرة خلال العامين الماضيين.

أكثر من 50 ورشة عمل واجتماعات الأعضاء.

أكثر من 90 اجتماعا مع أصحاب المصلحة.

33 توصية لمعالجة الفجوات التنظيمية.

وتشكّلت لجنة التنظيمات الوطنية كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات الحيوية، وكأحد معززات الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع تحول المملكة لمجتمع رقمي.