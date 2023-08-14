الأمم المتحدة: نية المجلس العسكري في النيجر اتهام الرئيس بالخيانة “مقلقة للغاية”

عبرت المتحدة عن قلقها من عزم المجلس العسكري في النيجر، توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس المعزول محمد بازوم.

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ستكون "مقلقة للغاية".

إفراج غير مشروط

وأضاف دوجاريك للصحفيين "ما زلنا قلقين للغاية بشأن وضع الرئيس وأسرته وصحتهم وسلامتهم، ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة".

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