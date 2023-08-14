مجلس السلم والأمن الإفريقي يفشل في التوصل لاتفاق بشأن أزمة النيجر

قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي، عقد اجتماع ثان للمجلس دون تحديد موعده، عقب فشله في التوصل لاتفاق بشأن الانقلاب في النيجر خلال اجتماع اليوم الاثنين.

كان المجلس العسكري في النيجر، قد أعلن منذ ساعات خلال بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني؛ عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى على خلفية تعاملات له مع زعماء دول أجنبية ومنظمات دولية، بجانب تقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي.

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وأكد عضو المجلس العسكري في النيجر، الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، إن حكومة بلاده جمعت الأدلة لمحاكمة الرئيس بازوم وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن بلاده، منددًا بعقوبات إيكواس غير القانونية واللاإنسانية والمهينة - بحسب وصفه.

وأشار أمادو خلال البيان الصادر عن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إلى أن شعب النيجر سوف يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء، مضيفًا أنه يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير تلك العقوبات على شعبه.

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