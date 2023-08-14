فتح باب التسجيل في شوط الماراثون النسائي الدولي يوم 26 أغسطس

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، فتح باب التسجيل في شوط الماراثون النسائي الدولي، يوم السبت 26 أغسطس من الشهر الجاري، وذلك ضمن فعاليات المهرجان في نسخته الخامسة، على أرض ميدان الطائف التاريخي.

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يأتي ذلك في إطار جهود الاتحادين السعودي والدولي للهجن لتطوير رياضة المرأة، حيث استحدثت اللجنة المنظمة للمهرجان، بالتعاون مع الاتحاد الدولي ICRF، إقامة شوط ماراثون دولي مفتوح خاص للراكب البشري مخصص للنساء، بجوائز مالية تصل إلى 155 ألف ريال يقام بمسافة 2 كيلو متر.

وأشارت اللجنة المنظمة، إلى أن التسجيل متاح عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد السعودي للهجن، مشيرة إلى أن شوط الماراثون الدولي المخصص للنساء سيتم تنظيمه تحت قوانين ولوائح وإشراف الاتحاد الدولي.

وأكدت اللجنة المنظمة، أنه لن يقل عمر الهجانة المشاركة عن 18 عاماً، وأن تلتزم بالزي الرياضي وأدوات السلامة التي تحددها اللجنة المنظمة.