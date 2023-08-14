كورونادو يقود الاتحاد للفوز على الرائد في الجولة الأولى من دوري روشن

قاد البرازيلي إيجور كورونادو الاتحاد للفوز بثلاثية نظيفة على مضيفه الرائد في مستهل حملة دفاعه عن اللقب في منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

افتتح التسجيل المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 58 قبل أن يسجل كورونادو هدفين في أقل من 10 دقائق من تسديدتين قويتين في الدقيقتين 73 و79.

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وقال عبد الله الفهد لاعب الرائد في إشارة لمشاركة الاتحاد بالبطولة العربية للأندية "نشعر بالرضا عن الأداء. بداية دوري. لعبنا أمام فريق جاهز".

وأضاف "أهداف الاتحاد لم تأت من جمل تنظيمية. جاءت من فقدان تركيز. كنا نعرف أننا سنواجه صعوبات مع مرور الوقت".

وقال أمير سعيود لاعب الرائد "لعبنا ضد فريق يملك لاعبين على أعلى مستوى. كلنا قدمنا كل ما في وسعنا".

وأضاف "المباراة فيها أشياء إيجابية كثيرة. وأول مباراة في الموسم. نحتاج بعض الوقت لننسجم".