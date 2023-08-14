البرلمان العربي يؤكد دعمه لمخرجات الاجتماع المصري الأردني الفلسطيني في العلمين

ثَمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت بمدينة العلمين المصرية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وشدد العسومي في بيان له اليوم، على دعم البرلمان العربي لما اتفق عليه قادة دول مصر والأردن وفلسطين، وما تضمنه البيان الختامي للقمة الذي يعكس التضامن والحرص العربي على تسوية القضية الفلسطينية، مجددًا تأكيد الموقف الثابت للبرلمان العربي باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للعرب.

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ولفت الانتباه إلى حرص البرلمان العربي على الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية، وصولاً لاستعادة حقوقه المشروعة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ونوّه رئيس البرلمان العربي بالجهود المصرية والأردنية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الدينية في مدينة القدس، تسهم في حمايتها والتصدي لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهويدها.

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