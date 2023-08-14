الخليج يضم مهاجم الأهلي المصري محمد شريف

أعلن النادي الأهلي المصري، رسميا، عن انتقال مهاجمه محمد شريف إلى صفوف نادي الخليج السعودي.

وقال الأهلي عبر منصة "إكس": "محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية".

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وحسب تقارير صحافية مصرية، فإن الأهلي وافق على بيع محمد شريف لنادي الخليج مقابل 1.5 مليون دولار، بعقد مدته موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

مشوار محمد شريف مع الأهلي

المهاجم صاحب الـ27 عاما نجح خلال الموسم الحالي في تسجيل 14 هدفا في 46 مباراة بجميع البطولات، وانضم لصفوف الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف وادي دجلة، ثم خرج على سبيل الإعارة لنادي إنبي في موسم 2019 – 2020، قبل العودة للأحمر في صيف 2020 وشارك إجمالا في 151 مباراة وسجل 58 هدفا وصنع 11 آخرين.