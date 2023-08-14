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أخضر السلة يهزم إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية

14 أغسطس 2023 · < 1 minutes
لاعبو المنتخب السعودي لكرة السلة
لاعبو المنتخب السعودي لكرة السلة

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره الإندونيسي 86 -72 في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024 في اللقاء الذي أقيم اليوم في العاصمة السورية دمشق.

وتقدم منتخب إندونيسيا في الفترة الأولى 23-20، وعاد الأخضر وعادل النتيجة، ثم تقدم في الفترة الثانية بفارق (5) نقاط 43- 38، ليعود الأخضر ويوسع الفارق إلى (10) نقاط في الفترة الثالثة 67-57، وواصل أفضليته في الفترة الرابعة منهيًا اللقاء لصالحه بفارق (14) نقطة.

يذكر أن غدا الثلاثاء راحة لجميع المنتخبات المشاركة، بينما يلعب الأخضر الأربعاء رابع مبارياته أمام نظيره الهندي، ويختتم مبارياته يوم الخميس أمام نظيره الكزاخستاني.

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