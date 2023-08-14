أخضر السلة يهزم إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره الإندونيسي 86 -72 في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024 في اللقاء الذي أقيم اليوم في العاصمة السورية دمشق.

وتقدم منتخب إندونيسيا في الفترة الأولى 23-20، وعاد الأخضر وعادل النتيجة، ثم تقدم في الفترة الثانية بفارق (5) نقاط 43- 38، ليعود الأخضر ويوسع الفارق إلى (10) نقاط في الفترة الثالثة 67-57، وواصل أفضليته في الفترة الرابعة منهيًا اللقاء لصالحه بفارق (14) نقطة.

📷 | صور من المباراة 👕 | إندونيسيا 🆚 السعودية 🏆 |التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024 pic.twitter.com/MQeQAYsU3G — الاتحاد السعودي لكرة السلة | Saudi Basketball (@sbfksa) August 14, 2023

يذكر أن غدا الثلاثاء راحة لجميع المنتخبات المشاركة، بينما يلعب الأخضر الأربعاء رابع مبارياته أمام نظيره الهندي، ويختتم مبارياته يوم الخميس أمام نظيره الكزاخستاني.

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