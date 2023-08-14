بلينكين وتينوبو يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر

في اتصال هاتفي اليوم الاثنين؛ بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو الوضع في النيجر.

وجرى خلال الاتصال؛ استعراض الجهود المبذولة في استعادة النظام الدستوري للنيجر، بالإضافة إلى إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وعائلته.

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وقبل ساعات؛ قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي، عقد اجتماع ثان للمجلس دون تحديد موعده، عقب فشله في التوصل لاتفاق بشأن الانقلاب في النيجر خلال اجتماع اليوم الاثنين.

وكان المجلس العسكري في النيجر، أعلن خلال بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني؛ عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى على خلفية تعاملات له مع زعماء دول أجنبية ومنظمات دولية، بجانب تقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي.