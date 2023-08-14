واشنطن: محاكمة بازوم تعقد الأزمة في النيجر

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى خطوة تزيد من التوتر المتصاعد منذ انقلاب 26 يوليو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل "نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى... هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة".

أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إعلان السلطات العسكرية في النيجر اعتزامها تقديم الرئيس محمد بازوم، للمحاكمة.

وأوضحت المجموعة -في بيان مساء اليوم الاثنين- أنها تدين هذه الخطوة التي "تعد نوعا جديدا من الاستفزاز وتتنافى مع ما أبدته السلطة العسكرية من رغبة في إعادة النظام الدستوري عبر السُبل السلمية".

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